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Ex-secretário de Zauith assume Sanesul e diretor da estatal vai para Detran

O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na manhã desta quarta-feira (16) durante a abertura do Showtec

Guilherme Henrique

Publicado em 16/01/2019 às 11:19

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Walter Carneiro Júnior, que já ocupou cargos de secretário de Fazenda durante a gestão de Murilo Zauith (DEM) em Dourados, assumirá o comando da Sanesul, estatal responsável pelo abastecimento de água em várias cidades de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na manhã desta quarta-feira (16) durante a abertura do Showtec, evento de agronegócio em Maracaju.

Com revelação, o chefe do Executivo estadual também acabou com o mistério sobre quem chefiará o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que está sem comando desde o início do mês, com a ida de Roberto Hashioka (PSDB) para a SAD (Secretaria de Estado de Administração). O órgão de trânsito ficará mesmo nas mãos do atual diretor-presidente da Sanesul, Luiz Carlos da Rocha Lima.

“Está praticamente tudo definido”, disse Reinaldo sobre o 2º escalão.

Ex-prefeito de Laguna Carapã, Luiz Rocha Lima assumiu a Sanesul em 2015. Antes era diretor de administração e finanças da empresa.

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