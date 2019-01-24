Reinaldo tem reuniões com governadores e ministros de Bolsonaro nesta quinta

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa de reuniões com governadores e com ministros do presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira (dia 24), em Brasília. Os compromissos começam de manhã na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, onde será realizada a primeira reunião de 2019 do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

Os governadores de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e Tocantins vão definir novo presidente do bloco, que existe desde 2015, e traçar pautas prioritárias para 2019.

À tarde, Azambuja tem audiência com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A reunião será para discutir assuntos relacionados à reforma da previdência social, ao pacto federativo e à Lei Kandir.

Com o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, o governador vai discutir ferrovias e portos. Já a pauta com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, será sobre investimentos em equipamento para os hospitais regionais de Dourados e Três Lagoas, ainda em fase de construção.

Amanhã, Azambuja vai prosseguir em Brasília para audiências no Ministério da Agricultura e na Secretaria do Tesouro Nacional.