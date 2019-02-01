Discursos de líderes partidários dão o tom do ano legislativo

Acompanhada por centenas de pessoas, a solenidade de posse dos 24 deputados estaduais eleitos em 2018 aconteceu na manhã desta sexta-feira (1/2), no plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sede do Palácio Guaicurus. Após a instalação da 11ª Legislatura e a leitura do Termo de Posse, os líderes partidários usaram a tribuna para reforçar o compromisso com o povo sul-mato-grossense.

Deputado estadual mais votado, Capitão Contar (PSL) disse que o resgate da confiabilidade é condição ‘sine qua non’ para as instituições. Segundo ele, unir o País, resgatar valores familiares e conciliar preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico serão os desafios dos Poderes. Ao fim do discurso, o parlamentar reafirmou sua missão em lutar por mudanças. “Sou estreante na vida política, mas veterano em servir meu País. O mandato passa, mas o nome fica. Vamos trabalhar para garantir ao cidadão um futuro saudável e uma economia sólida e atrativa. Nesta Casa, vamos legislar com responsabilidade, fiscalizar com isenção e defender o bem estar social”, afirmou.

Cabo Almi (PT) enfatizou o papel da oposição como forma de garantir que o Estado preserve os direitos fundamentais dos cidadãos. “Nossa bancada não será oposição ao estilo quanto pior, melhor. Vamos ajudar a apontar rumos e saídas que talvez não sejam descobertos pela situação. Com humildade, vamos colaborar com o Estado no aperfeiçoamento de proposições, pois seremos catalisadores das demandas da população”, destacou. Ele adiantou que o decreto sobre a cota zero para a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, o fechamento de escolas e o concurso do magistério serão temas abordados nas primeiras sessões legislativas.

Eduardo Rocha (MDB) ressaltou o papel da Assembleia Legislativa nas reformas já realizadas pelo Governo do Estado. “O Parlamento Sul-Mato-Grossense cumpriu seu dever ao não se acovardar na votação de reformas importantes, como a da previdência. Na época não foi compreendida, mas hoje entendida pelo Brasil. Realizamos o primeiro concurso da Assembleia e devolvemos recursos para o Poder Executivo. É com a mesma seriedade que vamos atuar neste ano legislativo”, declarou.

Na próxima segunda-feira (4/2), a partir das 9h, será instalada a 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, que terá cunho solene e festivo, com a presença de diversas autoridades e a apresentação da mensagem do Poder Executivo.