Empossado, Contar diz que vai focar “no lado da verdade”

Eleito com 77 mil votos, o deputado Renan Contar (PSL), o “Capitão Contar”, foi empossado na sexta-feira (1) e na oportunidade se definiu como “Militar que vai a luta e tem medo do combate é um covarde. Estou deputado estadual, mas sou militar”.

Segundo o jornal Top Midia News, contar quebrou o protocolo da Casa e inscreveu-se como candidato ao cargo de primeiro-secretário do Legislativo Estadual, mas na votação, aberta ele foi vencido pelo deputado Zé Teixeira (DEM), por 21 votos a 3.

“Eu segui o regimento e as leis do legislativo, que é o básico, tenho experiência administrativa e sei da importância que é a primeira-secretaria, por isso disputei o cargo”, disse Contar, ao justificar sua candidatura avulsa.

Contar, que votou no deputado Paulo Corrêa (PSDB), que virou presidente da Assembleia, disse que vai focar seu mandato “do lado da verdade, das pessoas” e, “de tudo que acredita”.