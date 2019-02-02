Felipe Orro assume mandato com foco na Educação e defesa dos direitos do cidadão

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) tomou posse em novo mandato parlamentar, durante sessão solene da Assembleia Legislativa na manhã desta sexta-feira (1º), e pontuou o que serão suas bandeiras de trabalho: a defesa da Educação de qualidade, com ênfase na Escola de Tempo Integral e expansão da Universidade Estadual (UEMS); e a defesa dos direitos do cidadão, em que já adiantou uma ação incisiva a respeito do aumento surpreendente nas contas de energia elétrica nos últimos meses.

Felipe falou sobre sua luta, experiência, “vontade de continuar trabalhando pelos mais necessitados”, razões por que elegeu essas bandeiras de trabalho.

“Estamos assumindo hoje o mandato, no auge de nossa experiência política, administrativa, e física também, para podermos produzir e trabalhar mais por Mato Grosso do Sul. Queremos que nosso Estado se desenvolva e que a prosperidade atinja as regiões mais distantes e carentes. Eu gostaria de deixar aqui a minha convicção, a minha bandeira que foi e é, a Escola em Tempo Integral, que defendemos desde o primeiro dia do mandato. Vamos continuar esta luta até que todas as escolas de Mato Grosso do Sul se enquadrem nos moldes desta proposta”, reitera o deputado.

Eleito com 27.661 votos no último pleito, Felipe tem em Aquidauana seu principal colégio eleitoral, onde recebeu 7.056 votos. Em seguida vem Campo Grande (3.449), Anastácio (2.032), Maracaju (1.610), Bonito (1.024), Miranda (995), Jardim (826), Sonora (641) e Rio Negro (599).

Atuação Parlamentar

Entre 2011 e 2018, Felipe Orro apresentou 1.205 proposições, entre Projetos de Lei, Indicações, Requerimentos, Proposta de Emenda Aditiva, Projeto de Emenda Constitucional e Moções. No mesmo período o deputado indicou a liberação de R$ 7 milhões em emendas parlamentares destinadas para o interior e Capital, recursos fundamentais para o desenvolvimento das áreas de Educação, Infraestrutura, Saúde e Segurança Pública.

“Esse é nosso trabalho, levar melhorias, defender a população de todo Estado, para que Mato Grosso do Sul melhore e para que as pessoas tenham uma voz defendendo aquele que precisa do seu direito respeitado. Podem contar com nosso trabalho sério e honesto, aqui na Assembleia Legislativa, que Deus abençoe a todos e muito obrigado”, disse Felipe.

Felipe não parou no mês de janeiro, período em que a Casa de Leis entra em recesso estipulado pela Constituição Federal. Ele esteve em Corumbá vistoriando as mineradoras que operam no município, fiscalizou as barragens, participou de reuniões e palestras.

“Apresento na próxima semana indicações e Projetos em relação a isto, pra que a Vale [mineradora em Corumbá] faça aqui no Estado o que está fazendo em Minas que é a desativação de barragens que ofereçam qualquer risco”, enfatiza Felipe Orro.

Cerimônia

A Sessão Solene de posse dos novos deputados teve início às 9h, no Plenário Júlio Maia, com a presença do governador Reinaldo Azambuja.Deputados representantes de cadabancada fizeram pronunciamentos.