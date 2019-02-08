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Política

Aproveitamento de área da ferrovia em Aquidauana é discutido na Câmara

Reuniu aconteceu ontem (7) e teve a presença de representantes da empresa Rumo Malha Oeste S/A

Daniele Valentin

Publicado em 08/02/2019 às 16:07

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Audiência Pública nesta quinta-feira (7) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana discutiu aproveitamento de área da ferrovia, manutenção da malha ferroviária e até limpeza da linha na área urbana. A reunião contou com a presença de representantes da empresa Rumo Malha Oeste S/A que tem a concessão da malha ferroviária da Noroeste.

Os assuntos da pauta foram amplamente discutidos e debatidos após uma apresentação realizada pelo Secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo. Estudos e levantamentos demonstram o estado de abandono que se encontram áreas de responsabilidade da empresa em Aquidauana. 

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB) apresentou projetos para solucionar parte dos problemas das áreas abandonadas e a representante da Rumo Malha Oeste, Giana Custódio se comprometeu em agendar uma ampla discussão com os diretores da empresa para que reivindicações consideradas importantes possam ser concretizadas a curto e médio prazo.

A reunião foi convocada pela Comissão de Obras Públicas, Desenvolvimento Urbano e Assuntos Fundiários da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Prof Gabriel Silverio da Silva, “Prof° Bié”, Edinho Grance e Pastor Marcelo Garcia. 

Além do presidente da Casa de Leis, vereador Mauro do Atlântico, participaram a gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Oeste S/A, Giana Custódio, o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, vereadores Anderson Meireles, Agnaldo da Saúde e Sebastiãozinho, Secretário de Planejamento Ronaldo Franco, de Obras Mac Macintyre, Paulo Reis representando o deputado Felipe Orro, representantes da PM e do 9º BEComb.

Confira os temas discutidos:
- Plano de ação nas localidades desocupadas nas áreas de responsabilidade da empresa Rumo
- Manutenção da malha ferroviária
- Estacionamento de vagões em desuso e possível destinação dos mesmos
- Construção de uma passarela na Rua Quintino Bocaiúva
- Limpeza da linha na área urbana
- Convênio com o município de Aquidauana
-  Área para estacionamento
-  Urbanização da esplanada da Estação Ferroviária .

 

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