Aproveitamento de área da ferrovia em Aquidauana é discutido na Câmara

Audiência Pública nesta quinta-feira (7) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana discutiu aproveitamento de área da ferrovia, manutenção da malha ferroviária e até limpeza da linha na área urbana. A reunião contou com a presença de representantes da empresa Rumo Malha Oeste S/A que tem a concessão da malha ferroviária da Noroeste.

Os assuntos da pauta foram amplamente discutidos e debatidos após uma apresentação realizada pelo Secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo. Estudos e levantamentos demonstram o estado de abandono que se encontram áreas de responsabilidade da empresa em Aquidauana.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB) apresentou projetos para solucionar parte dos problemas das áreas abandonadas e a representante da Rumo Malha Oeste, Giana Custódio se comprometeu em agendar uma ampla discussão com os diretores da empresa para que reivindicações consideradas importantes possam ser concretizadas a curto e médio prazo.

A reunião foi convocada pela Comissão de Obras Públicas, Desenvolvimento Urbano e Assuntos Fundiários da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Prof Gabriel Silverio da Silva, “Prof° Bié”, Edinho Grance e Pastor Marcelo Garcia.

Além do presidente da Casa de Leis, vereador Mauro do Atlântico, participaram a gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Oeste S/A, Giana Custódio, o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, vereadores Anderson Meireles, Agnaldo da Saúde e Sebastiãozinho, Secretário de Planejamento Ronaldo Franco, de Obras Mac Macintyre, Paulo Reis representando o deputado Felipe Orro, representantes da PM e do 9º BEComb.

Confira os temas discutidos:

- Plano de ação nas localidades desocupadas nas áreas de responsabilidade da empresa Rumo

- Manutenção da malha ferroviária

- Estacionamento de vagões em desuso e possível destinação dos mesmos

- Construção de uma passarela na Rua Quintino Bocaiúva

- Limpeza da linha na área urbana

- Convênio com o município de Aquidauana

- Área para estacionamento

- Urbanização da esplanada da Estação Ferroviária .