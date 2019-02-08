Vereador solicita instalação de bebedouros no Parque da Lagoa Comprida

Durante sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador Valter Neves (PSDB) reivindicou a instalação de pelo menos dois bebedouros na área interna do Parque Ecológico da Lagoa Comprida.

O parque oferece condições para aulas de dança e atividades físicas disponibilizando academia da saúde, banheiros, pista de caminhada e bancos. É um dos maiores espaços para atividades físicas ao ar livre da cidade e faz por merecer esta benfeitoria.

Vereador Valter Neves, vice-presidente da Câmara de Aquidauana ressalta no documento que muitas pessoas que fazem exercícios físicos no local, o fazem por orientação médica e precisam de reidratação constante.

Além disso, o parlamentar justificou o pedido com a alta temperatura dos últimos dias em Aquidauana.