Vereador solicita instalação de bebedouros no Parque da Lagoa Comprida

Política
Alta temperatura dos últimos dias em Aquidauana está entre justificativas usadas pelo parlamentar
Durante sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador Valter Neves (PSDB) reivindicou a instalação de pelo menos dois bebedouros na área interna do Parque Ecológico da Lagoa Comprida.
O parque oferece condições para aulas de dança e atividades físicas disponibilizando academia da saúde, banheiros, pista de caminhada e bancos. É um dos maiores espaços para atividades físicas ao ar livre da cidade e faz por merecer esta benfeitoria.
Vereador Valter Neves, vice-presidente da Câmara de Aquidauana ressalta no documento que muitas pessoas que fazem exercícios físicos no local, o fazem por orientação médica e precisam de reidratação constante.
Além disso, o parlamentar justificou o pedido com a alta temperatura dos últimos dias em Aquidauana.
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