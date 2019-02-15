Beto Pereira solicita instalação de lotérica em Nova Porto XV, Bataguassu

O deputado Beto Pereira (PSDB) se reuniu com a superintendente Nacional de Relacionamento Institucional da Caixa Econômica, Magda Dias, e com o gerente Nacional de Gestão de Rede Lotérica, Juliano Gomes, nesta quinta-feira (14). A audiência foi marcada pelo parlamentar para solicitar a instalação de uma lotérica no distrito de Nova Porto XV, no município de Bataguassu.

Para Beto, Nova Porto XV “é um distrito todo asfaltado, com todos os serviços públicos e vida própria, porém os moradores não tem onde pagar suas contas e utilizar serviços bancários. O proprietário da lotérica que fica no centro de Bataguassu, inclusive defende a instalação de uma outra lotérica em Porto”, argumentou.

A demanda foi apresentada pelos vereadores Cleyton Rodrigo (PTB) e Mauro de Souza (PSDB), que também estiveram na reunião. “O Distrito da Nova Porto XV fica a uma distância de 15 quilômetros da sede e comarca de Bataguassu e tem uma população de 4 mil habitantes.

É uma solicitação importante para os moradores que não contam com nenhum posto de serviços bancários”, afirmou Cleyton.

Para o vereador Mauro de Souza, “apesar do grande número de moradores, neste distrito não há nenhum banco, correspondente bancário ou casa lotérica, e os moradores se veem obrigados a ter que deslocar-se quase 30 quilômetros, contando ida e volta, para realizar serviços bancários básicos como o pagamento de faturas de serviços públicos, como água, luz e telefone”.

No distrito, existe uma considerável parcela de moradores aposentados, beneficiários sociais e pescadores, que também sentem uma grande dificuldade para realizar o saque dos seus benefícios.

Beto Pereira ainda defendeu que “a instalação de uma Casa Lotérica no distrito resolveria essa problemática, pois, além de ser um local para que os moradores paguem as suas contas e realizem os saques dos benefícios, ainda seriam ofertados outros serviços como saques e depósitos para correntista da Caixa Econômica Federal, apostas na loteria federal, recargas de celular, entre outros”.

Os representantes da Caixa Econômica prometeram uma resposta sobre a solicitação para o dia 21 deste mês.