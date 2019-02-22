Pedro Kemp propõe presença de intérpretes de Libras em órgãos públicos de MS

Um Projeto de Lei apresentado pelo deputado Pedro Kemp (PT) garante às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o atendimento nas delegacias e unidades de saúde. A proposta altera a Lei estadual 1.693, sancionada em dezembro de 1996.

Se aprovado, o Estado deverá garantir às pessoas surdas o atendimento por intérprete em Libras. A proposta de Pedro Kemp, que ouviu os representantes das pessoas com deficiência, prevê a difusão de Libras através de capacitação de 5% dos servidores.

O Projeto de Lei sugere também a criação de uma central online que possa ser acionada pelos órgãos públicos.

Há casos de pessoas surdas que foram presas ou precisavam de atendimento em hospital que sofreram prejuízos por não conseguirem se comunicar, pela falta do intérprete em Libras, exemplifica o parlamentar.