Pedro Kemp propõe presença de intérpretes de Libras em órgãos públicos de MS

Política
Projeto de Lei foi apresentado na última sessão da Assembleia Legislativa
Um Projeto de Lei apresentado pelo deputado Pedro Kemp (PT) garante às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o atendimento nas delegacias e unidades de saúde. A proposta altera a Lei estadual 1.693, sancionada em dezembro de 1996.
Se aprovado, o Estado deverá garantir às pessoas surdas o atendimento por intérprete em Libras. A proposta de Pedro Kemp, que ouviu os representantes das pessoas com deficiência, prevê a difusão de Libras através de capacitação de 5% dos servidores.
O Projeto de Lei sugere também a criação de uma central online que possa ser acionada pelos órgãos públicos.
Há casos de pessoas surdas que foram presas ou precisavam de atendimento em hospital que sofreram prejuízos por não conseguirem se comunicar, pela falta do intérprete em Libras, exemplifica o parlamentar.
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS