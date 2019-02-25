Vereador pede urgência na recuperação de ponte em Cipolândia

Pedido foi encaminhado ao engenheiro chefe da 1° Residência da Agesul de Campo Grande, Caio Monteiro Veloso. O vereador pontua que a reivindicação é necessária devido ao fato que o aterro de um dos lados da ponte tem cedido constantemente.

O vereador Moacir Pereira de Melo (MDB) solicitou durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana, a recuperação do aterro da ponte de madeira na fazenda Chapéu MS 352 entre o Distrito de Cipolândia, fazenda São Félix e Cedro. Com ponte interditada, alunos de Cipolândia atravessam trecho a pé.

A estrutura não suporta qualquer chuva, pois o canal da água que passa está fora do leito. Tal situação está causando constantes arrombamentos, por isso requer a extensão da ponte ou alinhamento do canal da água para a direção certa.

Quando chove a comunidade que passa pelo local enfrenta vários transtornos, além disso, quando ocorre o rompimento do aterro da ponte todos ficam ilhados.

É necessária certa urgência por parte da Agesul que é o órgão responsável pela manutenção desta importante rodovia estadual.

Conserto - A manutenção da estrada é de responsabilidade da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). De acordo com o Diretor-Presidente da Agência, Luis Roberto Martins de Araújo o conserto da estrutura já está agendado para a próxima terça-feira (26). No local, inclusive, já há duas máquinas que foram destinadas para os reparos.