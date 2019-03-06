Com 97% dos votos válidos, Ricardo Ayache é reconduzido à presidência da Cassems

O atual presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, foi reconduzido à presidência do plano de saúde com 97% dos votos válidos. Com a finalização da contagem dos votos, dos 12.781 votos válidos, 12.398 beneficiários titulares confiaram seus votos para a Chapa 1: Inovar sempre pra fazer mais, para administrar a Caixa dos Servidores no triênio 2019-2022. O pleito aconteceu na última sexta-feira (01), data na qual a Cassems comemora 18 anos de sua criação em todo o estado.

Conforme os números divulgados pela Comissão Eleitoral no sábado à noite, 12.854 servidores públicos estaduais compareceram às urnas, sendo que, dentre eles, 2.003 servidores votaram em trânsito (voto em separado), havendo também 213 votos em branco, 65 votos nulos e outros 74 impugnados, totalizando 12.781 votos válidos, que foram destinados à Chapa 1. As eleições foram representadas por uma única chapa e a comissão eleitoral recolheu votos dos servidores do estado em urnas de votação da capital e em quase todos os municípios do interior.

A manutenção da atual administração na gestão da Caixa dos Servidores demonstra a confiança dos beneficiários no trabalho que vem sendo desenvolvido, contudo, traz mais responsabilidade para os próximos anos. E foi esse o tom da primeira fala do presidente reeleito, Ricardo Ayache.

“Tivemos mais uma eleição que transcorreu numa tranquilidade enorme. A nossa chapa percorreu todo o estado, conversando com o servidor, e isso resultou numa participação muito boa do beneficiário do interior. O importante é que nós conseguimos mais uma vez, com muito trabalho, muito esforço, com muita ousadia, mas, sobretudo, com muito coração, muita alma, entregar para as pessoas aquilo que elas desejam. Nós temos trabalhado incansavelmente para melhorar o nosso plano de saúde, para melhorar a assistência à saúde ao servidor público e às suas famílias, e vamos continuar com esse afinco e com esse objetivo nos próximos anos. Nós conseguimos avançar mais uma vez, mas serão três anos de muito trabalho”.

Ayache ainda salientou o comprometimento do servidor público que, ao participar do pleito, traz confiança e crédito para a continuidade do trabalho realizado. “O resultado dessas eleições nos credencia a dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. A participação dos beneficiários é muito importante para a construção do nosso futuro. É muito bom ver tanta gente envolvida para fortalecer a nossa gestão. Com a confiança dos servidores em nós depositada e com a experiência que adquirimos todos esses anos, o nosso futuro será ainda mais promissor”.

A presidente da Comissão Eleitoral das Eleições Cassems, Jucli Stefanello, explica que a estrutura das eleições foi montada com quatro meses de antecedência para promover conforto e praticidade aos beneficiários no momento do voto. “A estrutura montada é grande, todos os organizadores receberam um kit de votação, o treinamento e a estrutura para acolher o beneficiário. Um plano de saúde democrático é inédito e todos os associados titulares tem direito ao voto, a escolher os seus representantes. Essa garantia nós temos que dar ao eleitor Cassems”.

Valdeci Batista Dias é policial civil aposentada e funcionária do estado há 30 anos. Ela conta que deu à luz seus dois filhos por meio da Previsul e ambos foram beneficiários do plano de saúde da Cassems. “Eu acho que nós temos que participar. Não basta ser beneficiário, tem que votar. Escolher o que é melhor para nós ou reeleger quem está trabalhando. Nós temos um dos melhores planos do Brasil que, quando não estamos dentro do estado, podemos apresentar uma carta e receber tratamento à distância”.