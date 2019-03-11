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Alta da conta de luz em MS será debatida em audiência pública nesta terça-feira

Renan Nucci

Publicado em 11/03/2019 às 15:38

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Um dos assuntos mais discutidos no início desta legislatura, a alta da conta de luz será tema de audiência pública, que será realizada nesta terça-feira (12) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). O evento, intitulado “Desvendando o Aumento e a Composição da Fatura de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul”, foi proposto pelo deputado Barbosinha (DEM) e contará com a presença de pessoas ligadas ao setor elétrico e à defesa dos direitos do consumidor.

A audiência acontece há um mês da reunião dos parlamentares com diretores da Energisa. No dia 13 do mês passado, o diretor-presidente da concessionária, Marcelo Vinhaes Monteiro, a gerente de regulamentação, Dayanni Grassano, e o gerente de serviços comerciais, Ercílio Diniz, responderam questões sobre a alta expressiva da conta de energia elétrica no início deste ano. Além disso, os deputados perguntaram sobre isenção tarifária, carga tributária, entre outros assuntos.

Para a audiência desta terça-feira, está prevista a participação do titular da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor e Mato Grosso do Sul (Procon/MS), Marcelo Monteiro Salomão. Também deverão estar presentes representantes das concessionárias Energisa e Elektro, da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), do Ministério Público Estadual (MPMS), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Conselho dos Consumidores de Energia da Área de Concessão da Energisa-MS (Concen) e da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul (Sedhast).

O evento tem início às 18h30 e será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pela página da ALMS no Facebook (@assembleiams). É aberto à imprensa e à toda comunidade.

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