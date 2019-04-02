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Corumbá

Após relatório, deputados pedem providências sobre barragens

Deputados vão pedir que o Imasul possa cobrar providências em relação ao monitoramento de riscos

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 14:03

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Após entregar relatório sobre as barragens de Corumbá, os deputados vão pedir providências para se melhorar o monitoramento em relação aos riscos destas unidades, principalmente a que pertence à empresa Vetorial, que segundo eles, não mostraram equipamentos para tal função.

Os deputados Herculano Borges (SD), Evander Vendramini (PP) e Lucas de Lima (SD) entregaram o relatório de forma oficial, nesta manhã (02), ao presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), durante a sessão.

Evander explicou que os próximos passos do grupo será entregar o documento ao presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul),Ricardo Eboni, nesta tarde (02), a partir das 16h, e pedir que o órgão cobre providências em relação ao monitoramento de acidentes.

“Nós notamos que a barragem do Gregório da Vale, tem os equipamentos disponíveis para avaliar os riscos de eventuais rompimentos, no entanto a barragem Sul da Vetorial, a estrutura é mais precária”, alertou Vendramini.

Ele ponderou que não viu os equipamentos para monitorar esta situação na barragem da Vetorial. “Eles fazem a prevenção, mas entendo que precisa melhorar, até pelo histórico da unidade, que antes era da MMX e depois passou para empresa atual”.

Os três deputados estiveram nas duas barragens no dia 22 de março, fazendo a vistoria das unidades, acompanhados pelos técnicos das empresas. Segundo os parlamentares, a expectativa era confrontar os dados obtidos na viagem, com a vistoria feita pelo Imasul.

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