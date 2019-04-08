Julgamento de prefeita de Miranda é adiado para o dia 22 abril

Política
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) adiou na tarde desta segunda-feira
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) adiou na tarde desta segunda-feira (8) o julgamento do pedido de cassação dos mandatos da prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB), e de seu vice, Adailton Rojo Alves (PTB). Eles são acusados de compra de votos nas eleições de 2016.
A nova audiência está prevista para o 22 de abril devido a um pedido de vistas do juiz eleitoral Djailson de Souza.
Os também juízes eleitorais Daniel Castro Gomes da Silva e Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, assim como o desembargador Julizar Barbosa Trindade, haviam acompanhado o relator, Abrão Razuk, e votado pela cassação. Na próxima audiência votarão Djailson de Souza e José Henrique de Neiva Carvalho e Silva.
Apesar da maioria dos votos dos sete membros do TRE já manifestada pela cassação, o julgamento não pode ser considerado definitivo. Isso porque um voto divergente pode ser acolhido por aqueles que já se posicionaram sobre o caso, mudando o placar.
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS