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Julgamento de prefeita de Miranda é adiado para o dia 22 abril

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) adiou na tarde desta segunda-feira

Thailla Torres

Publicado em 08/04/2019 às 22:08

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O TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) adiou na tarde desta segunda-feira (8) o julgamento do pedido de cassação dos mandatos da prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB), e de seu vice, Adailton Rojo Alves (PTB). Eles são acusados de compra de votos nas eleições de 2016.

A nova audiência está prevista para o 22 de abril devido a um pedido de vistas do juiz eleitoral Djailson de Souza.

Os também juízes eleitorais Daniel Castro Gomes da Silva e Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, assim como o desembargador Julizar Barbosa Trindade, haviam acompanhado o relator, Abrão Razuk, e votado pela cassação. Na próxima audiência votarão Djailson de Souza e José Henrique de Neiva Carvalho e Silva.

Apesar da maioria dos votos dos sete membros do TRE já manifestada pela cassação, o julgamento não pode ser considerado definitivo. Isso porque um voto divergente pode ser acolhido por aqueles que já se posicionaram sobre o caso, mudando o placar.

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