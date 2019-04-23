Por unanimidade, prefeita de Miranda é cassada e haverá nova eleição

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) manteve nesta segunda-feira (22) a cassação do mandato da prefeita de Miranda, Marlene Bossay (MDB). Ela foi acusada de compra de votos nas eleições de 2016.

No julgamento, a cassação foi unânime 7 a 0 e também foi mantida a cassação de seu do vice, Adailton Rojo Alves (PTB), e do vereador Ivan Bossay (MDB), filho de Marlene.

De acordo com o Tribunal, Miranda terá um nova eleição e, por enquanto, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Moraes de Souza (PDT), deverá assumir a prefeitura até a escolha do novo prefeito.

Entenda o caso - De acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), foi apresentada denúncia em 7 de dezembro de 2016, poucos meses depois das eleições, de foram oferecidos a uma moradora cestas básicas em troca de votos.

Ainda conforme o MPMS, em 21 de setembro daquele ano, a campanha de Marlene foi acusada de distribuir vales-combustíveis a eleitores também para tentar votos. Em operação policial, foram apreendidos 39 tíquetes de abastecimento em um posto de combustíveis da cidade e registros de câmeras de segurança.