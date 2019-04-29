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Política

Gerson Prata é cotado como candidato nas novas eleições de Miranda

Em sua rede social, Gerson se manifestou sobre o assunto

Thailla Torres

Publicado em 29/04/2019 às 14:10

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O nome de Gerson Prata começa a ganhar força no município de Miranda para uma possível disputa eleitoral nos próximos dias, de acordo com o portal Bonito Informa, após o Tribunal Pleno manter a sentença de cassação da prefeita Marlene Bossay (MDB).

Em sua rede social (facebook), Gerson Prata que sempre esteve presente no município e desde o primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), como coordenador da região, destacou em saber que seu nome está sendo avalizado pela Executiva Estadual.

No post, Gerson destacou que “Hoje estivemos na Governadoria, discutindo pacote de investimentos em todo o Estado, com carinho especial discuti nossa Miranda! Retorno a cidade levando boas notícias e esperança de tempos melhores. Outra notícia que me deixou muito orgulhoso foi meu nome ser avalizado pela Executiva Estadual e a partir de 05 de maio terei assento como membro titular”, finalizou ele.

Cassação -  O TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) voltou atrás e informou que será necessário convocar novas eleições no município de Miranda, após o Tribunal Pleno manter a sentença de cassação da prefeita Marlene Bossay (MDB) por compra de voto e abuso do poder econômico. Anteriormente, o Tribunal havia informado que a escolha seria feita por pleito indireto, com o presidente da Câmara comandando o processo para escolha do novo prefeito.

Em nota, o TRE comunicou que diferente do informado anteriormente a Secretaria Judiciária confirmou a necessidade de eleições diretas, conforme julgamento do juiz de primeiro grau e por não se tratar dos últimos seis meses para o término do mandato. A necessidade está prevista no artigo 224, inciso 4º, da Lei n.º 4.737 de 15 de Julho de 1965, a lei do Código Eleitoral.

Ainda segundo o TRE, após notificação do acórdão o presidente da Câmara de Miranda assumirá a prefeitura e permanecerá no cargo até o Tribunal elaborar novo calendário eleitoral para o município e até que ocorra a realização de uma nova eleição.

Nesse período, a prefeita pode ingressar com recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e uma ação cautelar pedindo efeito suspensivo da decisão do TRE, que pode ou não ser aceita. Até o momento, a Câmara informou não ter recebido nenhuma notificação. No município, houve expediente normal na prefeitura.

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