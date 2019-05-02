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Política

Governo publica lei que prorroga pagamento de abono a servidores

Thailla Torres

Publicado em 02/05/2019 às 17:51

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O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou lei para prorrogar o pagamento de abono para os servidores estaduais. Conforme a legislação, publicada na edição de hoje (dia 2) do Diário Oficial do Estado, a decisão tem efeitos financeiros retroativos a primeiro de abril e é válida até 31 de maio.

Primeiro, o governo anunciou o fim do pagamento de R$ 100 a R$ 200 em abono aos 37,7 mil servidores. O abono é pago desde 2016. Com protesto do funcionalismo público, as negociações foram retomadas e o Poder Executivo enviou projeto para a Assembleia Legislativa prorrogando o pagamento do benefício.

A proposta foi votada na terça-feira (dia 30), em duas sessões extraordinárias. A administração estadual informa que é pressionada pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que define limites para gasto com pessoal. O salário dos servidores deve ser depositado amanhã e fica disponível para saque no sábado.

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