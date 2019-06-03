Missa marca tradição e celebra os sete dons do Divino Espírito Santo

A Assembleia Legislativa recebe pelo 13º ano seguido a missa que celebra o Divino Espírito Santo, uma tradição da Igreja Católica que há 124 anos comemora na cidade de Coxim a saída da bandeira para as bênçãos nas casas.

A celebração foi proposta pelo deputado Felipe Orro (PSDB) e conduzida pelo padre Henrique Orionita, da Paróquia Senhor do Bonfim, que enfatizou a importância da união. “Essa é uma missa que ressalta a manifestação do amor de Deus na humanidade. Em 40 dias após a ressureição, Deus enviou o Divino Espírito Santo, que traz a oração pela unidade dos cristãos”, destacou o padre.

A missa ainda trouxe a reflexão sobre os sete dons do Espírito Santo, representados por velas carregadas pela equipe da Liturgia, que leram que: o 1º o dom é o da Sabedoria, para entender a importância da vida; o 2º dom da Inteligência, para o saber das coisas; 3º dom do Conselho, que faz a conexão do homem a Deus com as outras pessoas; 4º dom da Fortaleza, que permite força às situações difíceis para que não falte fé; 5º dom da Ciência, para o aprofundamento das coisas de Deus; 6º dom da Piedade, que representa a misericórdia divina; e 7º o dom do Temor a Deus, não para enaltecer o medo, mas sim para vangloriar a adoração somente a Deus.

Em Campo Grande a tradição da benção da bandeira do Divino Espírito Santo durante toda a primeira semana de junho é comemorada há 25 anos e finalizada com a festa que reúne os coxinenses e descendentes. Neste ano será dia 9 de junho e homenageará os festeiros que conduziram os preparativos de todas as festas.

“Eu tenho 56 anos e vou a esta festa desde criança em Coxim. Agora morando em Campo Grande continuamos a passar essa tradição de pai para filho, uma homenagem de fé que hoje falta no mundo, esse olhar voltado para Deus”, explicou Noraldino Brito, que carregou a bandeira pela Casa de Leis, representando os festeiros.

A festa já faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado desde a publicação da Lei 3.586, de autoria do ex-deputado Junior Mochi (MDB), que esteve presente na missa desta segunda-feira (3). “É a manifestação religiosa mais antiga de que se tem registro em Mato Grosso do Sul e por isso tem esse reconhecimento, por sua importância não só para a religião, mas também cultural”, afirmou Mochi. Os festeiros passaram pelo saguão principal e visitaram os gabinetes dos parlamentares que pediram pelas bênçãos.