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ALMS recebe visita do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

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Publicado em 04/06/2019 às 11:11

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Na manhã desta terça-feira (04) a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu a visita do ícone da santa padroeira de Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A iniciativa para o encontro, realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, foi do deputado João Henrique (PR) e contou com momento de oração e bênção conduzido pelo reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Reginaldo Padilha.

Para João Henrique, o momento de oração fortalece os que crêem. “Respeitando a crença individual, esse é um momento de encontro pessoal com a nossa espiritualidade. Eu tenho fé na mãe de Jesus Cristo e também acredito que se não fossem as forças ungidas pelos céus, ninguém teria nenhuma autoridade em suas mãos. Então, é um momento também de refletir sobre a autoridade que a população nos concedeu, a responsabilidade, além de agradecer para seguir o caminho”, afirmou o deputado.

Cerca de 40 servidores participaram do momento de oração. O padre Reginaldo Padilha agradeceu a presença de todos e afirmou que a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mato Grosso do Sul completa 80 anos em 2019 e que desde 2017 a santa é considerada padroeira do estado. “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada padroeira do nosso estado devido à iniciativa dos deputados. A Assembleia Legislativa apresentou o projeto de lei”, mencionou o padre.

O projeto de lei que tornou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro oficialmente a padroeira do estado é de autoria do deputado Paulo Siufi (MDB). A iniciativa contou, na época da aprovação na Casa de Leis, com 17 mil assinaturas de fiéis da igreja católica. A lei foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no dia 27 de dezembro de 2017, sob o número 5.121.

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