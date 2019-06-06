Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:29

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Abertas inscrições para integrar Conselho da Juventude de Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 06/06/2019 às 16:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estão abertas as inscrições para os candidatos interessados em participar do Conselho Municipal da Juventude de Corumbá. O Conselho tem finalidade de promover, no âmbito do Município de Corumbá, políticas de apoio à juventude representando a Sociedade Civil.

Somente poderão se inscrever ao processo de escolha do Conselho Municipal de Juventude de Corumbá, as entidades que tenham atuações com características de defesa de direitos e práticas relacionadas às políticas de juventude. As entidades interessadas poderão se inscrever até o dia 10 de junho,  até as  11 horas, na Coordenadoria  de Políticas Públicas para a Juventude, anexa  à Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos , localizada na Rua XV de Novembro, nº 400, Centro.

Os documentos necessários para inscrição são: ofício do representante legal da entidade, assinado, solicitando o credenciamento para concorrer à eleição do Conselho, contendo os nomes do titular e do suplente com suas devidas qualificações pessoais (RG, CPF), endereço da entidade e das pessoas indicadas; Cópia do estatuto social, da ata da eleição e posse da entidade, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); breve relatório de atividades desenvolvidas em 2018 com registro fotográfico em anexo.

As eleições serão realizadas no dia 12 de junho, das 9h às 11h, na Casa dos Conselhos. Edital completo no Diário Oficial de Corumbá, de 04 de junho de 2019, páginas 4 e 5.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Publicidade

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo