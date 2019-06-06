Abertas inscrições para integrar Conselho da Juventude de Corumbá

Estão abertas as inscrições para os candidatos interessados em participar do Conselho Municipal da Juventude de Corumbá. O Conselho tem finalidade de promover, no âmbito do Município de Corumbá, políticas de apoio à juventude representando a Sociedade Civil.

Somente poderão se inscrever ao processo de escolha do Conselho Municipal de Juventude de Corumbá, as entidades que tenham atuações com características de defesa de direitos e práticas relacionadas às políticas de juventude. As entidades interessadas poderão se inscrever até o dia 10 de junho, até as 11 horas, na Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude, anexa à Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos , localizada na Rua XV de Novembro, nº 400, Centro.

Os documentos necessários para inscrição são: ofício do representante legal da entidade, assinado, solicitando o credenciamento para concorrer à eleição do Conselho, contendo os nomes do titular e do suplente com suas devidas qualificações pessoais (RG, CPF), endereço da entidade e das pessoas indicadas; Cópia do estatuto social, da ata da eleição e posse da entidade, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); breve relatório de atividades desenvolvidas em 2018 com registro fotográfico em anexo.

As eleições serão realizadas no dia 12 de junho, das 9h às 11h, na Casa dos Conselhos. Edital completo no Diário Oficial de Corumbá, de 04 de junho de 2019, páginas 4 e 5.