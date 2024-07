ALEMS recebe gestores do IFMS e deputados reforçam a importância da Educação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) recebeu, nesta quarta-feira (3), diretores, pró-reitores e a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), para uma visita institucional. O grupo se reuniu com os membros da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto, no Plenarinho Nelito Câmara, visitaram gabinetes, participaram da sessão plenária e da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), agradeceu a visita e disponibilizou a parceria para divulgação de demandas de interesse público. O presidente da Comissão de Educação, deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), reforçou a importância dos investimentos no ensino técnico e Superior. “Esta Casa de Leis vai estar sempre à disposição para incentivar o crescimento do nosso Estado, para ser cada vez mais desenvolvido, preparado, gerando oportunidades e proporcionando à nossa juventude a plenitude. Vamos ajudar a divulgar os cursos, são dezenas e não queremos que alguns não sejam preenchidos por falta de conhecimento”, concordou.

A reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano apresentou os dados do IFMS, que, atualmente, atende cerca de 14 mil estudantes de Ensino Médio e Superior, em 10 campi distribuídos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Em breve haverá expansão para mais duas cidades do interior, com campus em Paranaíba e campus em Amambai.

Ela reforçou a importância de os institutos federais estarem em lugares onde as instituições públicas gratuitas não conseguem chegar. “Hoje temos também uma política muito forte de assistência estudantil para permanência do nosso aluno, seja com projetos de pesquisa, ensino ou extensão, e projetos de cultura ou esporte, pois é uma educação integral, humanista, que pensa no todo. O aluno sai com uma formação técnica que viabiliza ir para o mercado de trabalho, mas se ele quiser também pode ir para uma universidade ou ainda conciliar os dois. Além deles, temos muitos pais que voltaram a estudar”, comemorou Elaine.

Foram apresentadas aos deputados algumas das pesquisas produzidas que demonstram como o Instituto Federal auxilia a comunidade com a prestação de serviços, via extensão universitária. Em depoimento, como forma de corroborar a importância dessa atuação, o deputado Junior Mochi (MDB), vice-presidente da Comissão, usou a palavra. “Eles diagnosticam as demandas e as potencialidades, com ações concretas que mudam para melhor a nossa realidade. Eu tenho uma pequena propriedade em Coxim que deu um salto de produção em piscicultura com o apoio de informações e técnicas do IFMS de lá. Portanto, reforço como é importante para os alunos, mas também para a sociedade. É uma satisfação receber vocês aqui. Sou ainda membro da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui na ALEMS e vejo como é preciso gerarmos essa interação aqui, entre a instituição e o Legislativo, que é o legítimo representante da sociedade, para que possamos legislar em consonância e cada vez mais para o desenvolvimento da Educação e da Inovação”, reforçou.

Da mesma forma, Renato Câmara (MDB) elogiou a atuação. “É uma instituição moderna, que olha para o futuro. Lá na minha cidade tem um programa que fizeram para celular, que ensina as crianças a matar o mosquito da dengue, que o IFMS abraçou essa causa e ainda temos o Ivinhema Vivo, outro projeto que busca recuperar as matas ciliares do Rio Ivinhema. Quero reiterar minha admiração por essa instituição e que possamos cada vez mais fortalecer as parcerias”, destacou.

Roberto Hashioka (União) contou que tem três familiares que estudaram no IFMS de Nova Andradina e hoje cursam universidades federais. “Para verem a importância aos jovens do interior, com o ensino qualificado oportuniza passar em instituições renomadas”, ressaltou. Caravina (PSDB) completou que o desafio da formação técnica atrelada ao Ensino Médio qualifica ainda mais o Estado para o pleno emprego. “Muitas vezes perdemos de ter mais empregos, por empresas que precisam trazer mão-de-obra de fora, por não ter aqui. Isso acaba afugentando novos investimentos”, ponderou.

Os membros do IFMS ainda foram recebidos por profissionais dos setores Jurídico e de Comunicação da ALEMS para conhecerem o trabalho da Casa de Leis. Ao participarem da CCJR, a presidente da Comissão, deputada Mara Caseiro (PSDB) parabenizou os acadêmicos pela expansão dos novos campi. “Conte com essa Casa para podermos ampliar ainda mais os números do Instituto Federal em Mato Grosso do Sul”.

O diretor-geral do IFMS de Ponta Porã, Izidro dos Santos de Lima Junior, contou ao Site Oficial da ALEMS que sua região atende 1.440 estudantes presenciais e mais cerca de 6 mil estudantes da modalidade EAD. “Como foi demonstrado aqui, além do Ensino, atendemos diretamente a comunidade e buscamos aqui no Legislativo reforçar as parcerias. Temos a ciência que os deputados conhecem o Instituto Federal e a nossa importância nas regiões, então para que eles, quando puderem, possam nos apoiar ainda mais, seja diretamente com emendas ou com apoio junto ao Governo do Estado ou bancada federal, para que possam olhar mais para nós”, concluiu. Saiba mais sobre o IFMS clicando aqui.

Qualquer instituição pode agendar uma visita ao Legislativo entrando em contato com a Gerência de Cerimonial da ALEMS por meio do contato: (67) 3389-6359/6232 ou diretamente com as comissões. A Assembleia Legislativa fica no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.