ALMS marca sessão solene em homenagem ao centenário da violeira Helena Meirelles

Uma sessão solene em homenagem ao centenário da violeira Helena Meirelles, símbolo da música sul-mato-grossense, está prevista para a noite da terça-feira (13), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A proposição do evento é do deputado Pedro Caravina (PSDB).

A homenagem foi instituída pela Resolução 10/2024, para a entrega da Medalha e Diploma de Honra do Mérito Legislativo. Helena Pereira da Silva Meirelles nasceu na fazenda Jararaca na região do antigo Entre Rios, mas foi em Bataguassu que a cantora, compositora e violeira estabeleceu raízes.

A honraria deverá ser entregue anualmente na semana em que se comemora o aniversário da artista, em 13 de agosto. Caravina justificou a homenagem. “Sem dúvida, esta é uma importante homenagem deste Parlamento ao centenário da dama da viola, que deverá ser outorgado à grandes mulheres instrumentistas sul-mato-grossense e que levará o nome de ninguém menos que Helena Meirelles”, explicou.

Serviço

O evento está marcado para as 19h, no Plenário Júlio Maia. É gratuito, aberto ao público e à imprensa, sem a necessidade de confirmação de presença. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul fica localizada no Palácio Guaicurus, Bloco 9 do Parque dos Poderes, primeiro bloco da entrada pela Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.