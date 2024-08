ALMS realiza sessão solene para celebrar Dia Estadual da Educação Superior

Deputado Junior Mochi / Luciana Nassar, Alems

Uma sessão solene em celebração ao Dia Estadual da Educação Superior, será realizada na próxima quarta-feira (21), a partir das 14h, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Plenário Júlio Maia.

Na oportunidade, será entregue a Medalha Darcy Ribeiro às personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços para o ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de Ensino Superior.

Também será outorgada a Comenda Pedro Pedrossian aos profissionais que realizaram relevantes serviços ao engrandecimento do Ensino Superior Sul-Mato-Grossense. Os homenageados serão indicados pelo Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), em conjunto com o deputado Junior Mochi, quem solicitou o evento.

“É uma oportunidade de valorizar a importância do Ensino Superior, destacando a contribuição das instituições acadêmicas para o desenvolvimento social, cultural e econômico de nossa sociedade. As honrarias são uma maneira de reconhecer os esforços e o comprometimento de acadêmicos, professores e pesquisador. A realização deste evento reitera o compromisso desta Casa Legislativa com o avanço da Educação Superior em nosso Estado”, destacou Mochi.

O CRIE é composto por reitores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), da Universidade Anhanguera-Uniderp, da Universidade Católica Dom Bosco, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).