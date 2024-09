Assomasul comemora 43 anos de história e união pelo municipalismo em MS

Neste domingo, 15 de setembro, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) celebra 43 anos de sua fundação, marcada por uma trajetória de união e fortalecimento do municipalismo no estado. A entidade nasceu em 1981, com a participação de cerca de 70% dos prefeitos do recém-criado Mato Grosso do Sul, em uma assembleia realizada no Paço Municipal de Campo Grande. O objetivo era reunir todos os municípios do estado, superando a antiga Associação dos Municípios sul-mato-grossenses (ASSUMAT), que representava apenas a Grande Dourados.

O primeiro presidente da Assomasul, Ronald Almeida Calçado, destacou a necessidade de uma entidade que abrangesse todos os municípios do estado, propondo, durante a assembleia, a criação da nova associação. Sua proposta foi aceita por unanimidade, e assim nasceu a Assomasul, que desde então se consolidou como uma referência na defesa dos interesses municipais. O primeiro grande desafio da entidade foi garantir uma sede própria, conquistada com a doação de um terreno pelo governador Pedro Pedrossian.

Entidade faz história em defesa dos municípios de ms

Ao longo de sua história, a Assomasul se destacou por sua atuação em apoio aos municípios, oferecendo suporte técnico e jurídico, além de acompanhar processos administrativos nas secretarias estaduais. A entidade também foi protagonista na articulação de demandas junto ao governo estadual e federal, garantindo mais força nas reivindicações e na obtenção de recursos para as prefeituras. Ronald Calçado destacou que a união entre os municípios foi essencial para o sucesso da associação.

Com uma trajetória marcada por conquistas, a Assomasul segue sendo a principal voz dos municípios de Mato Grosso do Sul, consolidando-se como um pilar para o desenvolvimento integrado das cidades do estado. A celebração de seus 43 anos reforça o compromisso da entidade com o municipalismo e a busca constante pelo progresso das gestões municipais.

*As informações são da Assessoria de Imprensa da Assomasul.