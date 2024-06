Câmara de Aquidauana convoca suplente para posse

Divulgação

Na manhã de ontem, 28, o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Nilson Pontim (PSDB) foi notificado oficialmente para cumprimento de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que determinava a posse de Wilson Vicente Ferreira no cargo de vereador no município de Aquidauana.

O documento determina a nomeação de Wilson Vicente Ferreira para o cargo de vereador decorrente da vacância em razão da renúncia de Youssef Saliba eleito pelo MDB.

De imediato, o vereador presidente Nilson Pontim efetuou a convocação do suplente para a posse a ser realizada na próxima terça-feira às 9 horas na sala de reuniões do Legislativo.

Ainda ontem, o presidente Nilson Pontim recebeu em reunião o suplente do MDB, Wilson Vicente Ferreira para oficializar a sua convocação levando em efeito o contido no Art.2º, § 1º da Resolução nº 002/2008 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Aquidauana.

Wilson Vicente Ferreira, que é o 6º suplente da legenda será empossado devido a determinação do TJ MS na vaga do titular Youssef Saliba, tendo em vista que os demais suplentes na sequência de sucessão mudaram de partido.

“Respeitar e cumprir determinação judicial é o nosso papel enquanto gestor administrativo da Câmara Municipal de Aquidauana, desde que sejamos notificados como prevê a legislação e este fato ocorreu nesta manhã”, destacou o presidente da Câmara Municipal Nilson Pontim (PSDB).

A posse do vereador será no dia 2, terça-feira, às 9h, na Sala de Reuniões da Presidência da Câmara Municipal de Aquidauana.