Convenção do PT em Aquidauana termina em confusão; veja o vídeo

Reprodução

A convenção partidária do Partido dos Trabalhadores (PT) de Aquidauana-MS terminou em confusão na noite desta segunda-feira (5). (veja o vídeo acima).

O vídeo mostra um filiado pedindo a ata da convenção, além de acusar a mesa diretora de homofobia, transfobia e intolerância religiosa. A gravação termina com o petista discutindo acaloradamente com um integrante da mesa diretora, segurando uma cadeira na mão.

Em contato com O Pantaneiro, o presidente da sigla, Tiago Roda, lamentou o ocorrido. "Nós da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) definimos nossa aliança com o projeto majoritário encabeçado pelo empresário Mauro do Atlântico, além de decidirmos pela apresentação de 14 pré-candidaturas que nos representarão nas eleições proporcionais para a Câmara de Vereadores de Aquidauana. É lamentável a forma escolhida pelo filiado para manifestar seu descontentamento, pois demonstra desprezo pela Democracia e falta de zelo com o Partido dos Trabalhadores, especialmente quando afirma que vai acabar com o PT."

Calendário eleitoral

O prazo para realização de convenções partidárias e registro de candidaturas para as Eleições 2024 encerrou nesta segunda-feira (5). Agora, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.