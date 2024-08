Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres é sancionado em MS

Projeto é de autoria do deputado estadual Antonio Vaz / Antônio Vaz

Passa a constar no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a partir desta sexta-feira (16), o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, por força da Lei Estadual 6.291/2024, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos).

O dia deverá ser celebrado, anualmente, em 29 de setembro, com o objetivo de “debater assuntos relacionados ao tráfico de animais silvestres, promover a troca de experiências e de informações sobre o assunto entre profissionais e a sociedade em geral, abrir espaço para os especialistas ligados ao tema, apresentando novos estudos e pesquisas sobre o tráfico de animais silvestres e realizar ações em parceria com profissionais voluntários para conscientização da população, com palestras e atendimentos”.

Vaz justificou que a data é necessária visto que o tráfico de animais silvestres é considerado “a terceira atividade criminosa mais lucrativa, perdendo apenas para o lucro obtido do tráfico de drogas e do tráfico de armas”.

A nova lei foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel no Diário Oficial do Estado.