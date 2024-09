Frente Parlamentar é criada em apoio ao varejo e comércio de MS

Wagner Guimarães, ALEMS

Setores que respondem por mais de 300 mil empregos em Mato Grosso do Sul, o comércio e os serviços terão, na Assembleia Legislativa (ALEMS), espaço especial para discussões e encaminhamentos de suas demandas. Trata-se da Frente Parlamentar em Apoio ao Varejo de Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul, instituída pelo Ato 90/2024, publicado pela Mesa Diretora na edição de quarta-feira (11), no Diário Oficial do Parlamento.

A Frente Parlamentar tem como membros os deputados Renato Câmara (MDB), propositor e coordenador do grupo, Antonio Vaz (Republicanos), Caravina (PSDB), Gerson Claro (PP), Gleice Jane (PT), Jamilson Name (PSDB), Junior Mochi (MDB), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Paulo Duarte (PSB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União).

De acordo com o Ato, a nova Frente Parlamentar tem, entre outros, os seguintes objetivos: promover debates, workshops, seminários, audiências públicas e outros eventos com a participação de segmentos de instituições de interesse dos setores; subsidiar as proposições de iniciativa legislativa de interesse da sociedade no que concerne ao tema; articular e discutir com Governo do Estado melhorias ao comércio e serviços

Além dos deputados que são membros, o grupo poderá contar com a participação de outros parlamentares interessados e de representantes governamentais e não governamentais que atuem nas áreas relacionadas aos setores de comércio e serviços.

Comércio e serviços

Neste ano, os setores de serviços e de comércio foram os que mais cresceram em volume de estabelecimentos, segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). O setor de serviços liderou o resultado, com 5.480 empresas, seguido pelo comércio, com 1.927 unidades.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio de Mato Grosso do Sul respondia, ao final de 2022 (último dado) por 146.339 trabalhadores empregados. E, em igual época, 164.470 pessoas estavam trabalhando no setor de serviços.