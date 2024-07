Governo de MS e bancada federal anunciam R$ 702 milhões que atendem diversos setores

Divulgação

Áreas como a saúde pública, educação, segurança pública, infraestrutura, assistência social, cidadania, cultura e esporte dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul terão um aporte que soma R$ 702,6 milhões oriundos de emendas da bancada federal e dos cofres do Governo do Estado, como contrapartida às emendas.

Os recursos expressivos para aplicação no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul foram anunciados nesta sexta-feira (5) pelo governador Eduardo Riedel, ao lado dos deputados federais e senadores sul-mato-grossenses. Ao todo, são R$ 366,4 milhões de emenda de bancada, R$ 180,3 milhões de emendas individuais e R$ 112,1 milhões do Governo do Estado.

Fora os valores já citados, há ainda R$ 43,7 milhões de emendas de comissões que se somam aos investimentos fundamentais para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Mato Grosso do Sul. Os recursos foram disponibilizados por meio de aproximadamente 80 emendas parlamentares.

"Hoje é dia de celebrar e ratificar uma relação que a bancada federal do Mato Grosso do Sul construiu, não só com o executivo estadual, mas com os municípios dentro daquele princípio do municipalismo. A nossa palavra é de gratidão por trabalharmos nessa convergência em relação aos objetivos do nosso Estado, como nós fizemos na semana passada na Assembleia Legislativa com as emendas estaduais, que foram de R$ 72 milhões. É um volume altamente expressivo", afirma o governador.

O coordenador da bancada federal, o deputado Vander Loubet destacou o esforço em conjunto com os colegas parlamentares e ainda elogiou as verbas destinadas para a área social e o trabalho realizado para atender os pedidos da Santa Casa de Campo Grande, que representou na solenidade todas as entidades sociais de Mato Grosso do Sul. "Esses recursos não tem cor partidária, isso é obrigação do Estado", salienta.

Além da bancada federal e do governador Eduardo Riedel, participaram do anúncio no Centro de Convenções Gil Carlos de Camillo secretários estaduais, prefeitos e vereadores. Também esteve ali o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o presidente da Assomasul, Valdir Couto Júnior, que também é prefeito de Nioaque.

Os nomes da bancada federal presentes foram o senador Nelsinho Trad, os deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, Já os secretários foram Eduardo Rocha (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica).