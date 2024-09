Guajajara pede urgência na homologação da Terra Indígena em MS

Clima de tensão na região / Bruno Peres/ Agência Brasil

Sonia Guajajara solicita agilidade ao STF na homologação da Terra Indígena Nhanderu Marangatu, localizada em Antônio João, que tem sido foco de um conflito fundiário intenso. A ministra se encontrou com o ministro Gilmar Mendes, enfatizando a urgência do processo demarcatório, especialmente após a morte do jovem Neri da Silva Guarani Kaiowá, de 22 anos, em um incidente violento envolvendo um policial militar.

A deputada Célia Xakriabá também esteve presente, denunciando a inação das autoridades e pedindo a suspensão da Lei 14.701, que considera genocida, conforme a Agência Brasil.

Historicamente, a TI foi declarada para o usufruto exclusivo dos guarani kaiowá em 2002, mas a homologação enfrenta obstáculos legais, resultando em crescente violência na região.

O relatório do Cimi revela que a situação se agrava, com altos índices de assassinatos de indígenas em MS, enquanto a presença de forças policiais tem sido questionada em relação a ataques a comunidades.