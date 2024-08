Iniciativa que conscientiza sobre violência pode ser incluída no calendário oficial de MS

Divulgação

A deputada Lia Nogueira (PSDB) apresentou nesta manhã (21) o Projeto de Lei 177/2024, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010, a “Campanha Quebrando o Silêncio”, a ser comemorado no quarto sábado do mês de agosto de cada ano. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A "Campanha Quebrando o Silêncio" é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dedicada à conscientização e prevenção da violência doméstica, abuso infantil e violência contra a mulher. Essa campanha tem se destacado em todo o Brasil por sua abordagem educativa e prática, engajando as comunidades locais por meio de palestras, workshops, distribuição de materiais informativos e ações de sensibilização, visando criar uma cultura de paz e respeito aos direitos humanos.

“A violência doméstica e o abuso infantil são problemas que afetam milhares de famílias no Brasil, e Mato Grosso do Sul não está isento dessa triste realidade. A Campanha 'Quebrando o Silêncio' desempenha um papel importante ao trazer à tona essas questões, muitas vezes tratadas como tabus, além de fornecer informações valiosas à população sobre como identificar, prevenir e combater tais violências, exemplo claro de compromisso que a instituição tem com a causa social e promoção de ambiente seguro e saudável a todos. A inclusão no Calendário de Eventos do Estado é o reconhecimento da importância dessa iniciativa”, justifica a deputada Lia Nogueira, autora da matéria.