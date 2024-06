Kemp pede reconhecimento do Chaco como bioma brasileiro

Deputado Pedro Kemp / Divulgação

Na sessão ordinária desta quinta-feira, 27, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou uma indicação solicitando o reconhecimento do Chaco como bioma brasileiro. Ele destacou a importância desse ecossistema na região de Porto Murtinho, ao sul do Pantanal, na divisa com o Paraguai, após consultar pesquisadores do curso de Biologia da UFMS.

"Estamos acionando a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e encaminhando uma cópia ao presidente do IBGE, Marcio Pochmann, solicitando estudos técnicos para oficializar o Chaco como um dos biomas brasileiros. Isso será crucial para garantir a preservação desse ecossistema tão importante", afirmou Kemp durante sua intervenção.

O deputado ressaltou a urgência de políticas de proteção tanto ao nível federal quanto estadual, citando que em 1998 o Chaco brasileiro abrangia uma área estimada de 12.400 km², com apenas cerca de 13% da floresta original remanescente atualmente. Ele também mencionou reportagens recentes que alertam para os desafios enfrentados pelo Chaco, como a produção intensiva de soja e os impactos da construção da Rota Bioceânica.

"O avanço do agronegócio na região representa um risco significativo para a preservação do Chaco em território brasileiro", enfatizou Kemp. "Além disso, pesquisadores da UFMS destacam que o desmatamento e a superexploração da terra podem comprometer não apenas a biodiversidade local, mas também afetar diretamente povos indígenas e agricultores da região."

O Chaco é um bioma compartilhado entre Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai, e sua riqueza natural e cultural é celebrada em publicações como o livro "Chaco: caracterização, riqueza, diversidade, recursos e interações", lançado pela UFMS. O deputado lamentou que, até o momento, o Chaco não tenha recebido o reconhecimento oficial como bioma brasileiro, apesar de sua relevância comparável aos demais biomas reconhecidos no país: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa.