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Nelsinho Trad desiste da reeleição ao Senado e será suplente de Azambuja

Senador afirmou que decisão atende orientação nacional do PSD; parlamentar diz que prioridade é fortalecer aliança em Mato Grosso do Sul

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 09:15

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No Senado desde 2019, Nelsinho Trad não irá tentar a reeleição, mas integrará chapa como suplente / Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou, neste sábado (01º), que desistiu da candidatura à reeleição ao Senado Federal para integrar, como suplente, a chapa encabeçada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL). A decisão foi divulgada por meio de nota oficial publicada nas redes sociais do parlamentar.

Segundo Nelsinho, a mudança ocorre em atendimento à orientação da direção nacional do PSD, liderada pelo presidente Gilberto Kassab, e faz parte da estratégia da legenda para fortalecer uma ampla aliança política em Mato Grosso do Sul.

Na nota, o senador afirmou que a decisão prioriza os interesses do grupo político acima dos projetos pessoais e classificou a mudança como um gesto de compromisso com o estado.

"Não dou um passo atrás, dou um passo ao lado para somar forças", declarou.

Nelsinho também destacou que continuará atuando em favor dos 79 municípios sul-mato-grossenses e afirmou que sua participação na chapa garantirá a presença do PSD nas discussões políticas do Estado.

"Aceito este chamamento do PSD com o coração sereno e a consciência tranquila do dever cumprido", afirmou.

Ao justificar a composição, o senador elogiou Reinaldo Azambuja e disse acreditar na continuidade de um trabalho voltado ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a aliança permitirá que a experiência e a articulação política do PSD permaneçam presentes nas decisões que envolvem o estado.

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