Pedro Kemp alerta para crise dos rios em MS: 'Precisamos agir urgentemente'

Sessão nesta quinta na ALMS / Divulgação

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa hoje, 11, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) fez um alerta contundente sobre a iminente crise hídrica em Mato Grosso do Sul. Ele enfatizou que a destruição dos rios no estado pode levar a problemas ambientais irreversíveis, destacando a urgência de medidas eficazes para evitar danos irreparáveis.

Kemp chamou a atenção para a crescente ameaça de desaparecimento dos rios e nascentes, além da devastação das matas e florestas devido à expansão descontrolada da monocultura. O deputado também mencionou a iniciativa de sua bancada em acionar o Ministério Público do Meio Ambiente para investigar a presença de agrotóxicos nos rios de Bonito. Durante sua intervenção, foram apresentadas imagens impactantes dos rios Miranda e Taquari, ilustrando a diminuição alarmante dos volumes das bacias hidrográficas, que estão abaixo da média histórica nos últimos anos. Kemp ressaltou que os recentes focos de incêndio cresceram dramaticamente, aumentando em 900%, contribuindo para a agonia dos cursos d'água.

Os números apresentados pelo parlamentar são alarmantes: desde 1985, houve uma redução de 6,3 milhões de hectares nas áreas cobertas por água em todo o Brasil. No Pantanal, a situação é igualmente crítica, com apenas 2,6% do bioma coberto por água no ano passado, muito abaixo da média histórica de 61%. Em Corumbá, o Rio Paraguai atingiu um nível preocupante de -33 centímetros em relação ao zero, o menor registrado desde 1971.

Kemp concluiu seu discurso apelando para a conscientização ambiental e instando as autoridades a tomarem medidas imediatas para proteger os recursos naturais, sublinhando que a humanidade enfrenta consequências devastadoras se não agir rapidamente para preservar o meio ambiente.