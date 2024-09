Pesq Fest entra no Calendário Oficial de Eventos de MS

Mara Caseiro defende 6h aos servidores

Mais uma data entra para o calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, com sanção de lei publicada nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado. Desta vez, o Pesq Fest, realizado anualmente no município de Paranhos, entrou para o Calendário Oficial.

A nova lei é de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que argumentou, na apresentação da proposta, que a festa típica é significativa ao município e ganhou notoriedade, “além de importância cultural e social, o que significa impulsionamento turístico na região, atraindo visitantes interessados na cultura local e nas atividades festivas que acontecem durante o evento, além de celebrar e preservar a cultura e as tradições locais, proporcionando um espaço para artistas, músicos e artesãos regionais demonstrarem seus talentos e compartilharem sua herança cultural”.

O evento é celebrado, anualmente, no primeiro sábado subsequente à Sexta-Feira Santa.