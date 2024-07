Poder Legislativo cumpre liminar do TJ MS e dá posse a suplente do MDB

Evento nesta terça-feira / Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Nilson Pontim, oficializou na manhã desta terça-feira (02), na sala de reuniões da presidência, a posse do suplente Wilson Vicente Ferreira (MDB). A vacância do cargo ocorreu devido à renúncia do titular, Youssef Saliba (MDB).

A decisão judicial em caráter liminar foi emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sendo o Poder Legislativo de Aquidauana notificado na última sexta-feira (28), resultando na convocação do suplente para a posse realizada hoje.

Wilson Vicente Ferreira, em sua manifestação após tomar posse, reiterou seu compromisso com a população. "Assumo esta responsabilidade com o objetivo de atuar com integridade em prol da comunidade aquidauanense", afirmou.

Em nome da Casa Legislativa, o vereador presidente Nilson Pontim, acompanhado de outros parlamentares, acolheu o novo vereador, enfatizando a importância do cumprimento da decisão judicial. "Wilson Vicente Ferreira preencheu todos os requisitos necessários para a efetivação da posse, apresentando os documentos exigidos, incluindo seu Diploma Eleitoral", destacou.