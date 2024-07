Professor Rinaldo destaca importância das cooperativas para o desenvolvimento

Divulgação

Pelo menos 12% das pessoas são cooperadores de qualquer uma das três milhões de cooperativas existentes no mundo. As cooperativas fornecem empregos para 10% da população e as 300 maiores instituições geram mais de U$ 2,4 bilhões em faturamento. Na sessão desta quinta-feira (4), o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) fez uso da tribuna para destacar o papel importante do cooperativismo na promoção da justiça social e do desenvolvimento econômico.

“Baseadas em princípios de democracia, igualdade, equidade e solidariedade, as cooperativas contribuem para o desenvolvimento social ao melhorar as condições de vida das pessoas. Em nome do bem comum, o movimento cooperativista une pessoas, permitindo que elas trabalhem juntas para criar empresas sustentáveis, que gerem empregos e prosperidade”, destacou.

Professor Rinaldo é autor da Lei 6.196 de 2024, que criou a Semana do Cooperativismo, e também propositor e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que visa propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas ao segmento.

“No Brasil, o número de cooperados chegou a 20,5 milhões, o que representa 10% da população do país. São 4.600 cooperativas, que atuam em ramos e segmentos de negócios variados, como agricultura e pecuária, crédito, saúde, transporte, infraestrutura, educação e prestação de serviços. Essa diversidade permite que o cooperativismo esteja presente em mais de 1,4 mil municípios, empregando mais de 524 mil pessoas”, informou Professor Rinaldo.

Em aparte,o deputado Zé Teixeira (PSDB) ressaltou que “o cooperativismo agrega pessoas e agem juntas para construir um mundo melhor”. Para Junior Mochi (MDB), o melhor do movimento cooperativista é a essência. “Não é movido pelo lucro, mas por valores, norteado pelo princípio de que todos devem crescer juntos e não isoladamente”, falou Mochi.