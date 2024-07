PSDB encerra ciclo de encontros em MS antes de campanha

Campo Grande News

O PSDB encerrou neste sábado (27) o ciclo de encontro de lideranças em Mato Grosso do Sul.

Desde o início deste ano, o partido realizou reuniões em Ponta Porã, Três Lagoas, Bonito, Dourados, Coxim e Campo Grande para discutir estratégias eleitorais e preparar seus candidatos para defender o "legado tucano" no Estado.

A legenda está a frente de 51 prefeituras sul-mato-grossenses e o objetivo é ultrapassar o número de prefeitos eleitos em 2020, quando 35 tucanos venceram as eleições.

Segundo o ex-governador e presidente da Executiva Estadual, Reinaldo Azambuja (PSDB), 63 nomes serão oficializados até o dia 5 de agosto, quando termina o prazo para as realizações das convenções partidárias.

Segundo o Campo Grande News, Azambuja explica que o ciclo de palestra, realizada em parceria com o Instituto Antônio Vilela, foi idealizado para orientar os representantes do partido. "Sabemos que isso ajuda o candidato, com dicas, informações, como elaborar um plano de governos e a defender o legado. Isso aqui enriquece o candidato", disse. O ex-governador ainda exemplifica que as campanhas mudam muito de um pleito para o outro.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), também destacou o papel do encontro para a formação dos candidatos. "Vai levar conhecimento que é fundamental para o processo eleitoral que se avizinha, conhecimentos, por exemplo, de como é que a sociedade está se comportando, o que as pessoas esperam de um candidato, além de uma agenda programática", afirmou.

Riedel destaca que nos encontros são reforçadas a missão do partido. "É resolver a vida das pessoas em diferentes maneiras, nas diferentes necessidades, na educação, saúde, e como fazer, para levar isso adiante. Pré-candidatos vão se tornar candidatos e candidatas tem que ter conteúdo, capacidade de debater aquilo que a sociedade está discutindo", finalizou.

Além das palestras também foi distribuído um guia para o candidato, a cartilha contem informações sobre o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha, regras para a prestação de contas e orientação jurídica.