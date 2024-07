Riedel deve acompanhar Lula em sobrevoo no Pantanal

riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) confirmou que há expectativa para visita do presidente Lula (PT) ao Pantanal de Corumbá, na próxima quarta-feira (31). Riedel deve acompanhar a visita e, inclusive, adiantou que o presidente vai sobrevoar a região para averiguar os impactos das queimadas, publicou o Campo Grande News.

Além disso, o governador falou sobre novas medidas que estão sendo tomadas junto ao Governo Federal, para mitigar o avanço dos incêndios. “O presidente está sancionando uma lei de manejo integrado do fogo, um experimento importante. No estado publicamos um decreto no início do ano. Sancionando uma lei federal você robustece uma estratégia, que é fundamental, no combate aos incêndios. O Governo Federal está sendo estratégico, parceiro na mobilização de recursos materiais, humanos e financeiros”.

O governador também explicou como está a preparação nas duas esferas, estadual e federal, para o desafio dos próximos meses, mais secos e quentes.