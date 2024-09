Riedel lança programa para aprimorar trabalho dos agentes de saúde

Governador Eduardo Riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), lança na tarde desta segunda-feira (2), o programa APS Digital, a partir das 14h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Conforme consta na agenda do governador, ele fará a entrega simbólica de tablets para ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e celulares para Agentes de Controle de Endemias (ACEs).

Programa

O APS Digital é uma iniciativa inovadora do governo estadual para modernizar e aprimorar o trabalho dos agentes de saúde através da inclusão digital. Como parte desse programa, serão distribuídos 5.499 tablets aos ACSs.

Além disso, os agentes receberão incentivos financeiros escalonados, com valores que variam entre 55% e 85% do salário mínimo até 2026, retroativos a partir de 1º de julho de 2024.

A modernização proposta pelo APS Digital vai além da simples distribuição de equipamentos. A iniciativa permitirá um monitoramento mais eficaz dos indicadores de saúde e uma gestão aprimorada das metas do programa MS Ativo.

Os dados coletados pelos agentes serão integrados ao sistema APS Digital e ao Programa E-visitas, também incluído na estratégia de digitalização da saúde pública. A iniciativa é parte de um esforço abrangente para melhorar a infraestrutura e as condições de trabalho dos profissionais de saúde, com impacto direto na qualidade do atendimento à população.