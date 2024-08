Riedel troca secretário de infraestrutura

Helio Peluffo / Paulo Francis, Campo Grande News

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) trocou o secretário de Infraestrutura, Helio Peluffo, que deixou a prefeitura de Ponta Porã para assumir o cargo em 2022.

Agora, quem assume o cargo é o engenheiro Guilherme Alcântara, ex-chefe do Serviço de Engenharia na Superintendência Regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), conforme o Campo Grande News.

Peluffo deixa o cargo para assumir posto estratégico na coordenação da campanha eleitoral do PSDB. Ele foi o gestor responsável pelo orçamento de R$ 3 bilhões e estabeleceu nível técnico de qualidade para os projetos.

O secretário liderou a continuidade do programa "Obra Inacabada Zero", com diretrizes para que todo empreendimento tenha começo, meio e fim, além da definição de obras estruturantes.

Ao novo secretário caberá uma terceira fase da Seilog, a atração de recursos privados por meio de PPP (Parceria Público-Privada) para desenvolvimento dos municípios. A diretriz é a do “Plano Riedel”, prevendo o segundo mandato.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) oficializa a mudança no primeiro escalão no Diário Oficial de amanhã, com a exoneração de Peluffo e nomeação de Guilherme Alcântara.