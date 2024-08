Senadora de MS entra na disputa para a presidência do Senado em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta terça-feira (20), as senadoras Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Eliziane Gama (PSD-MA), que se uniram em uma pré-campanha conjunta pela presidência do Senado em 2025.



O encontro, que não apareceu na agenda oficial de Lula, foi intermediado pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e durou cerca de meia hora.



Segundo interlocutores, Lula não se comprometeu, mas fez um aceno às senadoras e teria dito que é entusiasta de candidaturas femininas.

Sinalização



O presidente tem dito que não vai interferir nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, mas pessoas próximas às senadoras disseram que o encontro pode sinalizar um aval de Lula para que petistas apoiem Soraya ou Eliziane.



Na semana passada, Eliziane já havia se encontrado com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também teria demonstrado entusiasmo em apoiar uma das senadoras na empreitada, para levantar a bandeira feminina no Congresso Nacional.



Agora, está no radar das senadoras um possível encontro com a primeira-dama Janja da Silva.



Quem vai disputar?



Entre Eliziane e Soraya ainda não há definição sobre qual será o nome que vai, de fato, disputar o posto hoje ocupado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas é certo que uma terá o apoio da outra.



O acordo firmado é para que, aquela que conseguir angariar o maior número possível de votos, assuma a candidatura com a bandeira de eleger uma mulher, pela primeira vez na história, para a presidência do Senado e do Congresso Nacional.



Outra figura importante que já manifestou apoio à dupla é o ex-presidente José Sarney (MDB), adversário político do senador David Alcolumbre (União-AP) – favorito do atual presidente do Senado para sucessão — e conterrâneo de Eliziane.



Em julho, Eliziane esteve com Sarney em São Luís para pedir apoio. A bênção pode garantir ao menos dez votos do MDB contra Alcolumbre. Para chegar à presidência, são necessários 41 votos favoráveis.



Entre os próximos passos para viabilizar a candidatura, está viajar o país em busca de mais apoio político. Nesta quarta (21), a dupla embarca para São Paulo para um encontro com Renata Abreu, presidente do Podemos, partido de Soraya.



Na semana que vem, as duas devem visitar estados do Nordeste para conversar com senadores e lideranças partidárias.