Em três dias de atendimento, Caravana realiza mais de 18 mil procedimentos

Saúde
Só na oftalmologia foram feitas mais de 1,7 mil consultas
De sábado (23) até às 12h de ontem (25), a Caravana da Saúde já realizou mais de 18 mil procedimentos, sendo 8 mil consultas e mais de 10 mil exames. Só na oftalmologia – especialidade que possui a maior demanda de pacientes -, foram feitas mais de 1,7 mil consultas somando sábado e domingo, respectivamente, e 7.733 procedimentos (exames, consultas e cirurgias). Para esta segunda-feira, a expectativa era realizar quase mil cirurgias de oftalmo, além das 200 já feitas no domingo.
A previsão é que a Caravana da Saúde realize 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologista, cardiologista, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, mastologista, vascular e pneumologista), além de mais de 18 mil cirurgias (geral, vascular oftalmo, ginecologia, otorrino, ortopedia e urologia).
A ação do Governo do Estado segue até o dia 6 de julho no parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Na estrutura montada acontecem as consultas e as cirurgias mais simples das especialidades de oftalmo (vitrectomia, catarata, pterígio e yag laser) e vascular (duas técnicas usadas para retirar varizes – convencional e esclerosante/espuminha). O restante das cirurgias será realizado em ambiente hospitalar.
Após o dia 6 de julho, a Caravana continua nos hospitais: Santa Casa de Campo Grande, Maternidade Cândido Mariano, São Julião e Hospital Regional. Os municípios de Costa Rica e Maracaju também participam. Lá, serão realizadas apenas cirurgias gerais, ginecológicas, de otorrino, urológicas, vasculares (Maracaju) e ortopédicas (Costa Rica).
Exames laboratoriais, de mamografia, ultrassom das mamas, papanicolau e biópsia bucal também podem ser feitos na Caravana, além de diversos serviços sociais, como reconhecimento de união estável, CNH digital, etc.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS