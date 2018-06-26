Em três dias de atendimento, Caravana realiza mais de 18 mil procedimentos

De sábado (23) até às 12h de ontem (25), a Caravana da Saúde já realizou mais de 18 mil procedimentos, sendo 8 mil consultas e mais de 10 mil exames. Só na oftalmologia – especialidade que possui a maior demanda de pacientes -, foram feitas mais de 1,7 mil consultas somando sábado e domingo, respectivamente, e 7.733 procedimentos (exames, consultas e cirurgias). Para esta segunda-feira, a expectativa era realizar quase mil cirurgias de oftalmo, além das 200 já feitas no domingo.

A previsão é que a Caravana da Saúde realize 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologista, cardiologista, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, mastologista, vascular e pneumologista), além de mais de 18 mil cirurgias (geral, vascular oftalmo, ginecologia, otorrino, ortopedia e urologia).