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Saúde

Em três dias de atendimento, Caravana realiza mais de 18 mil procedimentos

Só na oftalmologia foram feitas mais de 1,7 mil consultas

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/06/2018 às 09:29

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De sábado (23) até às 12h de ontem (25), a Caravana da Saúde já realizou mais de 18 mil procedimentos, sendo 8 mil consultas e mais de 10 mil exames. Só na oftalmologia – especialidade que possui a maior demanda de pacientes -, foram feitas mais de 1,7 mil consultas somando sábado e domingo, respectivamente, e 7.733 procedimentos (exames, consultas e cirurgias). Para esta segunda-feira, a expectativa era realizar quase mil cirurgias de oftalmo, além das 200 já feitas no domingo.

A previsão é que a Caravana da Saúde realize 32 mil consultas de diversas especialidades (ginecologista, cardiologista, neurologista, dermatologista, urologista, gastroenterologista, mastologista, vascular e pneumologista), além de mais de 18 mil cirurgias (geral, vascular oftalmo, ginecologia, otorrino, ortopedia e urologia).

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A ação do Governo do Estado segue até o dia 6 de julho no parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Na estrutura montada acontecem as consultas e as cirurgias mais simples das especialidades de oftalmo (vitrectomia, catarata, pterígio e yag laser) e vascular (duas técnicas usadas para retirar varizes – convencional e esclerosante/espuminha). O restante das cirurgias será realizado em ambiente hospitalar.

Após o dia 6 de julho, a Caravana continua nos hospitais: Santa Casa de Campo Grande, Maternidade Cândido Mariano, São Julião e Hospital Regional. Os municípios de Costa Rica e Maracaju também participam. Lá, serão realizadas apenas cirurgias gerais, ginecológicas, de otorrino, urológicas, vasculares (Maracaju) e ortopédicas (Costa Rica).

Exames laboratoriais, de mamografia, ultrassom das mamas, papanicolau e biópsia bucal também podem ser feitos na Caravana, além de diversos serviços sociais, como reconhecimento de união estável, CNH digital, etc.

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