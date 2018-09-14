Dia Mundial de Doadores de Medula Óssea será comemorado sábado

Doação
Mato Grosso do Sul concentra o segundo maior número de doadores do Centro-Oeste ficando atrás apenas de Goiás
Mais de 165 mil pessoas em Mato Grosso do Sul estão cadastradas como doadoras de medula óssea, de acordo com dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).
Mato Grosso do Sul concentra o segundo maior número de doadores do Centro-Oeste ficando atrás apenas de Goiás. O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que neste ano será celebrado amanhã (15.9), tem como o objetivo principal promover informações e ações sobre a doação.
A medula óssea é um tecido liquido-gelatinoso que ocupa as cavidades dos ossos. E é exatamente na medula óssea que são produzidos os componentes do nosso sangue como, leucócitos (glóbulos brancos), as hemácias (glóbulos vermelhos) e as plaquetas.
O transplante da medula é indicado para pacientes com doenças como leucemias (originárias das células da medula óssea), linfomas, doenças do sistema imunológico, anemias graves (adquiridas ou congênitas), doenças dos gânglios e do baço, além de outras doenças menos comuns como doença do metabolismo, doenças autoimunes e vários tipos de tumor.
Para ser cadastrado como um doador é preciso obedecer alguns critérios :
Os Hemocentros são responsáveis por realizar o cadastro dos voluntários. Agende uma consulta de esclarecimento e seja um doador:
Como é feita a doação:
Há outro método de doação chamado coleta por aférese. Neste caso, o doador faz uso de uma medicação por cinco dias com o objetivo de aumentar o número de células-tronco (células mais importantes para o transplante de medula óssea) circulantes no seu sangue.
Após esse período, a pessoa faz a doação por meio de uma máquina de aférese, que colhe o sangue da veia do doador, separa as células-tronco e devolve os elementos do sangue que não são necessários para o paciente. Não há necessidade de internação nem de anestesia, sendo todos os procedimentos feitos pela veia.
A decisão sobre o método de doação mais adequado é exclusiva dos médicos assistentes, tanto do paciente quanto do doador, e será avaliada em cada caso.
Para mais informações, acesse o site do Redome ou entre contato com o Hemocentro de Mato Grosso do Sul.
Redome
O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), criado em 1993, em São Paulo, é o terceiro maior banco de dados do mundo, com mais de 4 milhões de doadores cadastrados, ficando atrás somente dos bancos de registro americano (7,9 milhões) e alemão (6,2 milhões).
Anualmente são incluídos mais de 300 mil novos doadores no cadastro do Redome no Brasil.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS