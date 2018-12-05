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Hemosul da Capital comemora 30 anos e realiza show com a dupla Jads e Jadson nesta quarta-feira

As próximas ações estão previstas para Aquidauana no dia 18de dezembro

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/12/2018 às 12:29

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Nesse mês de dezembro o Hemosul – Hemocentro Coordenador completa 30 anos de história e realiza na Capital e no interior do Estado ações em comemoração a essa data.

Nesta quarta-feira (5.12), o órgão fará na Capital, às 19h, na avenida Fernando Correa da Costa, um show da dupla Jads e Jadson, embaixadores do evento, além da participação do projeto Som e Vida. O evento é aberto ao público.

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O Hemosul, que realiza um trabalho de extrema importância junto à população sul-mato-grossense, demonstra a busca pela excelência nos serviços prestados. O Projeto “Comemoração aos 30 anos do Hemosul” tem a intenção de homenagear os doadores de sangue, de médula, instituições apoiadoras da causa e pacientes salvos pela doação.  

Além de Campo Grande, outras 12 ações estão programadas para acontecer no interior, onde o Hemosul possui unidades de coleta e/ou armazenamento de sangue, comemorando a presença da hemoterapia no Estado, uma rede 100% pública em Mato Grosso do Sul.

Programação

As próximas ações estão previstas para sábado (8.12) em Coxim, no domingo (9.12) em Campo Grande, onde haverá a 4ª Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida Hemosul-MS (inscrições já encerradas), e na próxima semana em Três Lagoas (11.12), Paranaíba (13.12) e Aquidauana (18.12).

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