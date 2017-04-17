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Sindicato Rural, PM e Pestalozzi fecham parceria com Senar por equoterapia

Flavio Brito

Publicado em 17/04/2017 às 15:24

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Em reunião realizada na semana passada, O Sindicato Rural de Aquidauana, o Senar-MS e a Associação Pestalozzi de Aquidauana e a Polícia Militar fecharam parceria em torno do programa de Equoterapia já implantado no Parque de Exposições.

Estiveram presentes à reunião a diretora do Sindicato Tatiana Scaff Teles, representantes do Senar, Polícia Militar, funcionários da Pestalozzi e o presidente da instituição, Nelson Scaff.

O programa de Equoterapia já funcionava há alguns anos graças a uma parceria entre PM e Pestalozzi, e era realizado no quartel da corporação. Desde o início de 2017, contudo, o Sindicato Rural juntou-se a essas organizações.

O Sindicato cedeu três salas de sua estrutura de secretaria para a Pestalozzi, que as reformou e as adequou às necessidades dos usuários. A mudança também foi feita em função do espaço e ambiente mais tranquilo para esse tipo de atividade.

O Senar já desenvolve um projeto próprio de Equoterapia denominado “Passo a Passo”, de forma que o objetivo das conversas é somar esforços junto ao programa implantando pela Pestalozzi , PM e Sindicato.

No encontro foram definidos os termos para que o Senar venha a auxiliar no programa, por meio da oferta de qualificação dos profissionais e de kits compostos por capacetes, selas e mantas para os cavalos.

Na ocasião, também foi discutida a possibilidade de que o Senar possa arcar com os custos de cursos para os profissionais de Aquidauana na Associação Brasileira de Equoterapia, em Brasília.

Os representantes da entidade ainda visitaram as dependências do Parque de Exposições e puderam conferir os resultados do projeto. “Os representantes do Senar gostaram do que viram. Disseram estar à disposição, e a Pestalozzi  também demonstrou muito interesse na parceria. Podemos esperar muitas coisas boas dessa união”, enfatizou Tatiana.

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