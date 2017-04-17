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Agronegócio

Sindicato Rural realizará palestras sobre gestão empresarial da fazenda e Funrural

Flavio Brito

Publicado em 17/04/2017 às 15:23

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Hoje (17), o Sindicato Rural de Aquidauana será palco de uma série de palestras de grande importância e interesse para os produtores rurais. O especialista José Felício falará sobre como transformar a propriedade rural em empresa, iniciativa que traz uma série de vantagens na incidência de impostos sobre transmissão de herança.

Na sequência, haverá palestra com os advogados da Famasul a respeito do Funrural, assunto que vem causando grande controvérsia nos últimos dias. Dúvidas serão esclarecidas e os produtores serão orientados sobre como agir em cada caso.

Por último, o gerente do Banco do Brasil apresentará as novas linhas de crédito do banco, além da prorrogação de custeio e investimentos. As palestras, que são abertas a todos os produtores rurais e demais interessados,  terão início às 18h. Após o encerramento, será servido jantar.

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