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Presidente do sindicato rural recepciona comitiva do governador Reinaldo Azambuja

Reunião entre governo e prefeituras atingidas pela cheia foi realizada no auditório do Sindicato

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/02/2018 às 07:40

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A comitiva que visitou Aquidauana na quinta-feira (22), foi recepcionada na sede do sindicato rural, pelo presidente, Frederico Borges Stella. No local, o governador Reinaldo Azambuja conversou com os prefeitos dos municípios da região atingidos pelas chuvas e enchentes nos últimos dias.

“Cedemos o auditório do sindicato para que o governador pudesse realizar uma reunião com os prefeitos dos municípios vizinhos e explicar junto com sua equipe o que será feito pela administração pública, no sentido de auxiliar a região. Aproveitamos também para expor a situação das estradas que ligam as propriedades rurais ao perímetro urbano”, detalhou Stella.

O representante dos produtores esclareceu ainda que Reinaldo Azambuja se comprometeu a atender as situações de obstrução no acesso das estradas, por ordem de dificuldade. “As reivindicações devem partir daqui então é importante que os proprietários que estão enfrentando dificuldade venham até o sindicato para registrarmos a situação. Depois iremos repassar as pendências que serão atendidas primeiro nas vias intransitáveis, para depois programarem serviços de patrulhamento e cascalhamento”, acrescentou.

SINDICATO EM AÇÃO

Sobre as ações e projetos do sindicato rural, Stella argumentou que a meta é dar continuidade ao que já foi realizado, tendo em vista que a administração atual investiu na infraestrutura do prédio para conseguir atender melhor os associados e população.

“Estamos colhendo os frutos do que plantamos desde o início da gestão com projetos sociais (Ruralzinho Futebol Clube), a horta comunitária, os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) e os leilões que agora são realizados com frequência mensal. Além disso estamos planejando investir na ampliação dos mangueiros, pois, nosso objetivo é promover dois grandes leilões, em junho e dezembro, respectivamente”, concluiu. 

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