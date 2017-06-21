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Fauna Urbana

Lobo silvestre é resgatado por morador no Bairro da Exposição

Rhobson ADM

Publicado em 21/06/2017 às 22:48

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Um exemplar de lobinho, tipo de canino muito comum na região do Pantanal sul-matogrossense, foi encontrado quase sem vida na tarde desta quarta-feira, 21, em Aquidauana.

Morador do Bairro Exposição, o mobilizador de Cursos do Senai Sr. Rene Martinez, contou ao Site O Pantaneiro que resgatou o animal após encontrá-lo muito debilitado no estacionamento do Parque de Exposições de Aquidauana. Ele conta que a primeira pessoa que viu o animal foi a sua esposa, a professora Célia Louveira Martinez, que o avisou. "Ela estava indo dar aula e presenciou o animalzinho já agonizando. Não tive dúvidas e corri para ajudá-lo", contou o morador.

O animal irá dormir esta noite na casa de Rene, para que ele possa se proteger do frio, neste momento enquanto se recupera. Amanhã a Polícia Ambiental será acionada para resgatá-lo e encaminhá-lo para receber um tratamento mais específico.

Nas redes sociais muitos se mobilizaram e parabenizaram o trabalhador pela bela atitude.

Saiba mais sobre esta espécie:

Lobo
Pertence à ordem carnivora e à família canidae. Carnívoros contém 240 espécies em 7 famílias. 2 não existem no novo mundo: hienas (hyenidae) e mangustos (viverridae). São divididos em duas sub-ordens: Canniformia (cães, ursos, guaxinins e doninhas) e Feliformia (gatos, mangustos e hienas).

A maioria tem boa visão, e principalmente aqueles que vivem em bandos dependem de um complexo conjunto de sinais visuais, como expressões faciais e posturas corporais para se comunicar quando juntos.

Características
Mede 57 a 77cm de comprimento, cauda tem 22 a 41cm e pesa de 4,5 a 8,5Kg.

Alimentação
Dieta inclui diversos frutos, notadamente de palmeiras como o dendê, vertebrados, insetos, anfíbios, caranguejos e outros crustáceos, aves e carniça. Aparentemente tem uma limitação quanto ao tamanho da presa, não conseguindo abater presas com peso corporal maior que o seu.                        

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