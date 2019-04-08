Acidente entre dois carros mata duas pessoas e fere quatro na BR-262

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, na rodovia BR-262, entre Campo Grande e Terenos. As vítimas estavam em um veículo Gol e em um Renault Fluence. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

As duas vítimas do Gol morreram no local

O Gol seguia no sentido de quem se desloca para Campo Grande, quando, por motivos que serão apurados, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o Fluence de frente.