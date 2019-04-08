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Acidente entre dois carros mata duas pessoas e fere quatro na BR-262

Colisão frontal ocorreu entre Campo Grande e Terenos

Renan Nucci

Publicado em 08/04/2019 às 09:09

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Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, na rodovia BR-262, entre Campo Grande e Terenos. As vítimas estavam em um veículo Gol e em um Renault Fluence. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

As duas vítimas do Gol morreram no local

O Gol seguia no sentido de quem se desloca para Campo Grande, quando, por motivos que serão apurados, o  motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o Fluence de frente.

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Frente do Gol ficou no acostamento da BR

Com o impacto, o Gol saiu a pista e ainda bateu em uma árvore. O motorista e um passageiro do Gol morreram na hora. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Capital, assim como o motorista do Fluence e a esposa, que escaparam com vida.

Uma das vítimas foi aremessada para fora do veículo e morreu na hora

Por conta do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e precisou interditar parte da pista, deixando o trânsito lento. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para colherem informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.

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