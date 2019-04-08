Acidente entre dois carros mata duas pessoas e fere quatro na BR-262

Região
Colisão frontal ocorreu entre Campo Grande e Terenos
Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em acidente de trânsito ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, na rodovia BR-262, entre Campo Grande e Terenos. As vítimas estavam em um veículo Gol e em um Renault Fluence. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.
O Gol seguia no sentido de quem se desloca para Campo Grande, quando, por motivos que serão apurados, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu o Fluence de frente.
Com o impacto, o Gol saiu a pista e ainda bateu em uma árvore. O motorista e um passageiro do Gol morreram na hora. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Capital, assim como o motorista do Fluence e a esposa, que escaparam com vida.
Por conta do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e precisou interditar parte da pista, deixando o trânsito lento. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para colherem informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.
Terenos
Motorista denuncia furto de R$ 5 mil de dentro de caminhão em Anastácio
Polícia Civil de Aquidauana investiga furto de R$ 16 mil em chácara na estrada Três Barras
Suspeito nega furto de moto, mas acaba preso por desacato e desobediência em Aquidauana
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS